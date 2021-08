Sky: Agnelli e Florentino Perez a Barcellona. Incontro con Laporta in vista? (Di sabato 7 agosto 2021) Domani la Juventus giocherà il trofeo Gamper con il Barcellona. Per questo motivo, oggi, Andrea Agnelli è sbarcato nella città spagnola. A sorpresa, però, scrive Gianluca Di Marzio, è arrivato anche Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Che i tre patron creatori della Superlega si incontrino per discutere degli assetti del calcio? “Chi non era atteso a Barcellona, invece, è il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Pochi minuti dopo Agnelli, infatti, all’aeroporto El Prat è sbarcato anche il numero uno del club blanco. Non è un segreto, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 agosto 2021) Domani la Juventus giocherà il trofeo Gamper con il. Per questo motivo, oggi, Andreaè sbarcato nella città spagnola. A sorpresa, però, scrive Gianluca Di Marzio, è arrivato anche, presidente del Real Madrid. Che i tre patron creatori della Superlega si incontrino per discutere degli assetti del calcio? “Chi non era atteso a, invece, è il presidente del Real Madrid. Pochi minuti dopo, infatti, all’aeroporto El Prat è sbarcato anche il numero uno del club blanco. Non è un segreto, ...

