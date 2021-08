Roma sconfitta 5-2 dal Betis. Espulsi Pellegrini, Mancini, Karsdorp e Mourinho (Di sabato 7 agosto 2021) Pesante debacle della Roma che perde in amichevole per 5-2 con il Betis Siviglia. Gara che ha visto tante proteste dei giallorossi nel secondo tempo, con due Espulsioni, Pellegrini, Mancini e Karsdorp e anche lo stesso tecnico Mourinho allontanato dal campo. Partita che ha visto gli iberici sempre avanti nel punteggio, passando in vantaggio al 4? con Rodri. Pareggio Romanista al 27? con il nuovo innesto Shomurodov. Pari durato 3 minuti, perchè alla mezz’ora è arrivato il 2-1 del Betis con Fekir. Nella ripresa, Mourinho ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Pesante debacle dellache perde in amichevole per 5-2 con ilSiviglia. Gara che ha visto tante proteste dei giallorossi nel secondo tempo, con dueoni,e anche lo stesso tecnicoallontanato dal campo. Partita che ha visto gli iberici sempre avanti nel punteggio, passando in vantaggio al 4? con Rodri. Pareggionista al 27? con il nuovo innesto Shomurodov. Pari durato 3 minuti, perchè alla mezz’ora è arrivato il 2-1 delcon Fekir. Nella ripresa,...

