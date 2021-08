Promozione, sempre attivo il Ponte ‘98: arriva la conferma per Vosa (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte (Bn) – “Jacopo Vosa vestirà ancora i colori giallorossi”. Ad annunciarlo è Marco Fusco presidente dell’Asd Ponte ‘98. Queste le prime parole del giovane Vosa in seguito alla conferma: “Dopo un lungo stop causato dalla pandemia non vedo l’ora di iniziare. Sono felice di restare e di giocare ancora per questi colori, perché prima che un gruppo siamo una famiglia. Una grande famiglia”. Continua dunque la costruzione della rosa dell’Asd Ponte ‘98. Il presidente Fusco, insieme a tutta la società e allo staff tecnico di mister Mauro, promette nuovi colpi di mercato è un grande campionato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “Jacopo Vosa vestirà ancora i colori giallorossi”. Ad annunciarlo è Marco Fusco presidente dell’Asd‘98. Queste le prime parole del giovane Vosa in seguito alla: “Dopo un lungo stop causato dalla pandemia non vedo l’ora di iniziare. Sono felice di restare e di giocare ancora per questi colori, perché prima che un gruppo siamo una famiglia. Una grande famiglia”. Continua dunque la costruzione della rosa dell’Asd‘98. Il presidente Fusco, insieme a tutta la società e allo staff tecnico di mister Mauro, promette nuovi colpi di mercato è un grande campionato ...

