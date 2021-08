Pace Fiscale, arriva il condono cartelle esattoriali: le date da ricordare (Di sabato 7 agosto 2021) Entro il 31 ottobre saranno 16 milioni le cartelle esattoriali degli italiani che saranno cancellate garantendo una Pace Fiscale Come ben sappiamo il Dl Sostegni Bis ha introdotto lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5mila euro comprese tra il 2000 ed il 2010 e per coloro i quali il reddito del 2019 non supera L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 7 agosto 2021) Entro il 31 ottobre saranno 16 milioni ledegli italiani che saranno cancellate garantendo unaCome ben sappiamo il Dl Sostegni Bis ha introdotto lo stralcio dellefino a 5mila euro comprese tra il 2000 ed il 2010 e per coloro i quali il reddito del 2019 non supera L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Elbareport : C'è tempo fino al 9 agosto per pagare le prime due rate 2020 della Pace fiscale - Elbareport - Quotidiano di inform… - blello2 : RT @IDK_Italy: @Cavalodiritorno Certo che non stanno zitti, - nel primo caso propongono un inasprimento delle pene con possibilità di lav… - bizcommunityit : Scadenze fiscali agosto 2021: riparte la pace fiscale. Imposte e dichiarazioni dopo la proroga feriale… - nobiletti : RT @LiberoReporter: Pace fiscale, ultimi giorni (max 9/8) per pagare rate rottamazione-saldo stralcio #fiscale #giorni #pace #pagare #rate… - nobiletti : RT @Gaebaldi: Pace fiscale, ultimi giorni (max 9/8) per pagare rate rottamazione-saldo stralcio #fiscale #giorni #pace #pagare #rate #rotta… -