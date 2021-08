LIVE – Udinese-Empoli 1-0, amichevole 2021 (DIRETTA) (Di sabato 7 agosto 2021) Grande attesa per il fischio d’inizio di Udinese-Empoli, test amichevole 2021. Una sfida già da Serie A con le squadre a caccia di una buona prestazione in questa partita. Si gioca alle 18:00 di Abano Terme e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida. COME SEGUIRE IL MATCH Empoli: Vicario; Marchizza, Canestrelli, Stulac, Romagnoli, Mancuso, La Mantia, Bandinelli, Ricci, Viti, Stojanovic. Udinese: Silvestri; De Maio, Nuytinck, Samir, Molina, Makengo, Walace, Arslan, Udogie, Pussetto, Cristo. AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Grande attesa per il fischio d’inizio di, test. Una sfida già da Serie A con le squadre a caccia di una buona prestazione in questa partita. Si gioca alle 18:00 di Abano Terme e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida. COME SEGUIRE IL MATCH: Vicario; Marchizza, Canestrelli, Stulac, Romagnoli, Mancuso, La Mantia, Bandinelli, Ricci, Viti, Stojanovic.: Silvestri; De Maio, Nuytinck, Samir, Molina, Makengo, Walace, Arslan, Udogie, Pussetto, Cristo. AGGIORNA LA ...

Advertising

Fantacalciok : Udinese – Empoli: dove vedere la diretta live e risultato - OdeonZ__ : L'Udinese cala il poker in amichevole. Doppietta per il giovane Micin - sportli26181512 : L'Udinese cala il poker in amichevole. Doppietta per il giovane Micin - infoitsport : Calciomercato Live, 5 agosto: Bastos torna in Russia. Udinese, ufficiale Samardzic - zazoomblog : LIVE – Lens-Udinese 4-1 amichevole precampionato 2021 (DIRETTA) - #Lens-Udinese #amichevole -