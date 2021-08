La Spezia | pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva della variante Aurelia

Advertising

SpiceYacht : Video appena pubblicato @ La Spezia, Italy -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia pubblicato

Città della Spezia

... Pietra Ligure, Borghetto Santo Spirito e Albenga, […] Navigazione articoli Lail bando di gara per la progettazione esecutiva della variante Aurelia ANAS, tre bandi da 35 ...Sulla Gazzetta Ufficiale è statoil bando di gara finalizzato alla progettazione esecutiva e ai lavori di realizzazione ... per la viabilità e l'accesso all'hub portuale di La. L'...In merito alle notizie pubblicata ieri relative a un dipendende dell’Ansfisa, iscritto nel registro degli indigati a seguito del crollo del Ponte di Pagliari nella darsena del porto dellaSpezia, "l’Ag ...Revocata la concessione per inadempienze nella sicurezza e precarie condizioni igieniche dopo l’ispezione dei carabinieri ...