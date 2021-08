Javier Sotomayor, uso politico di un campione: Cuba, Fidel, i record e quelle accuse di doping che per Castro sono “da figli di puttana” (Di sabato 7 agosto 2021) Raúl Castro mitraglia una parola dopo l’altra. Ha la voce imbevuta di collera e la faccia stirata da un’espressione di sdegno. “È tutta una macchinazione, una canagliata – dice a un giornalista di un periodico locale – il ragazzo è innocente, è solo una manovra politica da figli di puttana”. La notizia è stata battuta qualche ora prima dalle agenzie internazionali. E ha già fatto il giro del mondo. Bisogna rispondere con durezza. Bisogna rispondere subito. Perché una sconfitta sportiva rischia di diventare una sconfitta politica. Soprattutto a Cuba. È l’agosto del 1999. E i XIII Giochi Panamericani di Winnipeg, Canada, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Raúlmitraglia una parola dopo l’altra. Ha la voce imbevuta di collera e la faccia stirata da un’espressione di sdegno. “È tutta una macchinazione, una canagliata – dice a un giornalista di un periodico locale – il ragazzo è innocente, è solo una manovra politica dadi”. La notizia è stata battuta qualche ora prima dalle agenzie internazionali. E ha già fatto il giro del mondo. Bisogna rispondere con durezza. Bisogna rispondere subito. Perché una sconfitta sportiva rischia di diventare una sconfitta politica. Soprattutto a. È l’agosto del 1999. E i XIII Giochi Panamericani di Winnipeg, Canada, non ...

