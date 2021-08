Green pass | Fipe Campania | Il vaccino obbligatorio ci aiuterebbe

Leggi su ildenaro

(Di sabato 7 agosto 2021) “Credo che il Governo dovrebbe decidere di rendere la vaccinazione obbligatoria anche come criterio per poter entrare in Italia. Questo renderebbe tutto più facile perche’ soprattutto i turisti che arrivano da Paesi in cui ilnon e’per usufruire di attività e servizi, restano interdetti e non è facile spiegarsi visto anche che per alloggiare negli alberghi la certificazione verde non e’ necessaria”. E’ l’opinione di Massimo Di Porzio, presidenteConfcommercio, all’indomani dell’entrata in vigore del, ...