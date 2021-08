Federica Panicucci, duro attacco di un hater: “È proprio brutto” (Di sabato 7 agosto 2021) Sotto un post sul suo profilo Instagram, Federica Panicucci ha risposto al duro attacco di una sua hater: “È proprio brutto” Soprattutto ai tempi dei social, gli attacchi da parte degli haters nei confronti di VIP e personaggi pubblici si sono moltiplicati all’ennesima potenza. Basta andare sotto un post su Instagram o nei messaggi diretti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Sotto un post sul suo profilo Instagram,ha risposto aldi una sua: “È” Soprattutto ai tempi dei social, gli attacchi da parte deglis nei confronti di VIP e personaggi pubblici si sono moltiplicati all’ennesima potenza. Basta andare sotto un post su Instagram o nei messaggi diretti L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

mattinodinapoli : #federica panicucci, hater attacca il fidanzato: «È brutto, i soldi glielo rendono bello», e lei risponde così - peppesava : RT @Ragusanews: Federica Panicucci e compagno in Sicilia, per stare in piscina VIDEO - Ragusanews : Federica Panicucci e compagno in Sicilia, per stare in piscina VIDEO - zazoomblog : Federica Panicucci fatta fuori da Mattino 5: la possibile sostituta - #Federica #Panicucci #fatta #fuori - GiuseppeporroIt : Federica Panicucci sostituita a Mattino 5? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto #federicapanicucci #mattino5… -