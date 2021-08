Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, a Parigi scontri a proteste contro il green pass #greenpass - AlexGiudetti : RT @Canone_Inverso_: A Saint Vincent e Grenadine, proteste contro i cambiamenti nella legge sanitaria che renderanno obbligatoria la vaccin… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: proteste in Thailandia, lacrimogeni contro la folla: (ANSA) - BANGKOK, 07 AGO - La polizia… - iconanews : Covid: proteste in Thailandia, lacrimogeni contro la folla - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - La piazza contro il premier Prayuth Chan-ocha A un anno dall'inizio delle pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid proteste

ANSA Nuova Europa

Erano circa 500 le persone che hanno sfidato a Bangkok le restrizioni anti -, introdotte di recente per combattere una nuova ondata di casi in Thailandia, a fronte di 6.000 agenti schierati in ...Le- per il quarto weekend consecutivo - giungono all'indomani del nuovo appello a ... Da lunedì in Francia servirà il Green Pass, un tampone negativo alo un certificato di avvenuta ...La polizia thailandese ha sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro centinaia di manifestanti a Bangkok che erano scesi in piazza per protestare contro il governo per la gestione della pand ..."L'Aretusa Park di Siracusa non chiederà il Green Pass, così come numerosi altri parchi acquatici italiani hanno deciso di fare". Una posizione determinata, una protesta chiara da parte dei gestori de ...