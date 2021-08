ATP Washington 2021, Jannik Sinner punta alla finale, davanti c’è lo ‘scalatore’ Jenson Brooksby (Di sabato 7 agosto 2021) Ci eravamo lasciati poco più di una settimana fa ad Atlanta parlando di Jannik Sinner. Il ko con l’australiano Christopher O’Connell aveva fatto storcere il naso a più di qualcuno per la qualità del suo gioco, ma in fondo c’era l’attenuante della mancanza di ritmo partita dopo essere stato lontano dai campi per un mese. Un ritmo che ha riacquisito sempre in Georgia, ma nel torneo di doppio vinto con Reilly Opelka che gli ha concesso nuovamente confidenza con i suoi colpi. E i risultati stanno arrivando nell’ATP 500 di Washington. Il ragazzo di San Candido, dopo un periodo poco brillante per quanto riguardano i risultati (con in mezzo la ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Ci eravamo lasciati poco più di una settimana fa ad Atlanta parlando di. Il ko con l’australiano Christopher O’Connell aveva fatto storcere il naso a più di qualcuno per la qualità del suo gioco, ma in fondo c’era l’attenuante della mancanza di ritmo partita dopo essere stato lontano dai campi per un mese. Un ritmo che ha riacquisito sempre in Georgia, ma nel torneo di doppio vinto con Reilly Opelka che gli ha concesso nuovamente confidenza con i suoi colpi. E i risultati stanno arrivando nell’ATP 500 di. Il ragazzo di San Candido, dopo un periodo poco brillante per quanto riguardano i risultati (con in mezzo la ...

