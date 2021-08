Amichevoli | la Lazio vince 1-0 sul Twente nel segno di Immobile La Fiorentina vince di rigore

(Di sabato 7 agosto 2021) Sarri si gode subito l’intesa Milinkovic-per la sua. Contro il, nel test più importante del precampionato biancoceleste, il gol del bomber azzurro apre già al 3’ la sfida di Enschede su un assist pregevole di Milinkovic: sarà decisivo per la vittoria finale. Un segnale quanto mai confortante verso il campionato per il tecnico toscano. Successo anche per lain amichevole con l‘Espanyol. Per l’esattezza nel Trofeo UnBEATables Cup, nel ricordo di Astori e Dani Jarque, due capitani scomparsi per i due club. Gara conclusasi 0-0, decisa ai calci diche hanno visto i Viola ...

Advertising

repubblica : Amichevoli: è una Lazio subito griffata Immobile, la Fiorentina piega ai rigori l'Espanyol - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: amichevoli; Lazio-Twente 1-0 Decisivo gol Immobile - Gazzetta_it : Lazio, l'asse Immobile-Milinkovic funziona: 1-0 al Twente #Amichevoli - glooit : Calcio: amichevoli; Lazio-Twente 1-0 leggi su Gloo - Ftbnews24 : ??? #Dea #BergAMO #Atalanta #SerieA #UCL ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli Lazio

L'ultima amichevole dellaprima del rientro nella Capitale si conclude con una vittoria. I biancocelesti battono in Olanda il Twente e pronti via dopo due minuti è Immobile a segnare il gol dell'1 - 0. La rete del ...D opo la vittoria contro il Twente , Lucas ai microfoni diStyle Channel ha commentato: "Questa è stata una importante vittoria dopo due pareggi. Anche se sonovogliamo sempre ...Le squadre del campionato di Serie A continuano la preparazione in vista della prossima stagione, si preannuncia un torneo bellissimo ed in grado di regalare tante emozioni. Sconfitta per l’Atalanta c ...La Lazio chiude con una vittoria il filotto di amichevoli prima dell'inizio del campionato. Contro il Twente basta un gol di Ciro Immobile dopo 3 minuti, per il resto poche occasioni da una ...