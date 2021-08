Via Bellini lotta di nuovo contro Abbanoa nel 2021 (Di venerdì 6 agosto 2021) Via Bellini e Abbanoa. Una lotta che dura dal 2012. Ai tempi Gianni Giovannelli si è messo in mezzo per aiutare le famiglie, oggi 2021 – Il Sindaco Settimo Nizzi non l’ha visto e sentito nessuno. I carabinieri hanno detto di chiamare la polizia, la polizia ha detto che non è di loro competenza. Oggi 05/08/2021 Arrivano gli operai di Abbanoa e staccano il tubo dell’acqua, spaccando cosi con la pressione i tubi interni delle autocisterni presenti all’interno di una delle palazzine, quindi oltre il danno anche la beffa. Non solo gli operai sono stati anche maleducati, ridendo in faccia alle ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 6 agosto 2021) Via. Unache dura dal 2012. Ai tempi Gianni Giovannelli si è messo in mezzo per aiutare le famiglie, oggi– Il Sindaco Settimo Nizzi non l’ha visto e sentito nessuno. I carabinieri hanno detto di chiamare la polizia, la polizia ha detto che non è di loro competenza. Oggi 05/08/Arrivano gli operai die staccano il tubo dell’acqua, spaccando cosi con la pressione i tubi interni delle autocisterni presenti all’interno di una delle palazzine, quindi oltre il danno anche la beffa. Non solo gli operai sono stati anche maleducati, ridendo in faccia alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Via Bellini Chiusi i contatori alle palazzine di via Bellini, 20 famiglie restano senz'acqua Non devono essere dello stesso parere gli operai di Abbanoa che, questa mattina, si sono recati in un condominio di 4 palazzine, nel quale vivono complessivamente 20 famiglie , in via Bellini 81 ad ...

