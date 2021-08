Tokyo 2020 | karate | Busato eliminato nel kata

Advertising

Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - roxgangi : Tokyo 2020, Sara Simeoni, trucco e parrucco: la star dei social è lei - infoitsport : Tokyo 2020 - Slovenia, Doncic 'Sono molto orgoglioso di questa squadra' -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

All'Olimpiade dil'Italia va a caccia del record di medaglie nella sua storia: sin qui ne sono arrivate 35, ne manca soltanto una per il record assoluto (36) che risale a Los Angeles 1932 e Roma 1960. Oggi le ...- - - - - È il giorno del Pentathlon Moderno ai Giochi Olimpici di, e la delegazione azzurra concorre per un'altra medaglia grazia ad Alice Sotero ed Elena Micheli . La 30enne di Asti è ...LA DIRETTA DEL PENTATHLON MODERNO 08:40 - Stan per iniziare il bonus round di scherma. Assalti singoli delle atlete dove partendo dal ranking definitivo della giornata di ieri, la ...Pil Italia da record, ecco quali fattori lo hanno spinto nel trimestre e quali invece i rischi per il sistema imprenditoriale.