Tennis | Rafael Nadal | “Il piede sta meglio Andrò a Toronto per ottenere il massimo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 agosto 2021) Continua il periodo difficile per. Lo spagnolo, al rientro nel circuito dopo oltre un mese di stop, ha ceduto alla sua seconda apparizione in quel di Washington sotto i colpi del sudafricano Lloyd Harris. Segnali poco confortanti si erano già notati a dire il vero nel match d’esordio contro l’americano Jack Sock, vinto di carattere per 7-6 al terzo. Rafa non fa drammi, anzi nota passi in avanti per quel che riguarda il fastidio al: “Semplicemente non ero pronto, ma la cosa positiva è che ilva”, dichiarain conferenza stampa. Sulla sconfitta il ...