Tamponi rapidi a 8 euro per gli under 18 (e 15 euro per gli over 18), ora anche nelle strutture private (Di venerdì 6 agosto 2021) Se ne parlava già da diversi giorni, ed oggi finalmente è stato firmato oggi il protocollo d'intesa (sottoscritto fra il Commissario Figliuolo ed il ministro Speranza con le farmacie) che, oltre che nelle farmacie, garantirà agli under 18 la possibilità di poter eseguire a prezzo calmierato, i test antigenici rapidi, validi per l'emissione del Green pass, anche nelle strutture sanitarie private, autorizzate dalle Regioni, o accreditate con il servizio sanitario nazionale. Test antigenici rapidi: 8 euro per i minori tra i ...

