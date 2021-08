Richiami alimentari, avvisi per i gelati Mars (Di venerdì 6 agosto 2021) Richiami alimentari, sul proprio sito l’azienda Mars pubblica notizie importanti inerenti i propri gelati in commercio Foto FacebookMars Italia sul proprio sito ha postato due Richiami dei prodotti distribuiti con il proprio marchio, M&M’s® Crispy per presenza di OGM (Organismo Geneticamente Modificato) in uno degli ingredienti presenti in un lotto specifico, venduto in confezioni da 170 grammi con i numeri di lotto 125G1HAG03 e 125G2HAG03 e scadenza al 23/01/2022 (EAN 5000159416177). Il secondo richiamo riguarda alcuni lotti di gelati a marchio ... Leggi su ck12 (Di venerdì 6 agosto 2021), sul proprio sito l’aziendapubblica notizie importanti inerenti i propriin commercio Foto FacebookItalia sul proprio sito ha postato duedei prodotti distribuiti con il proprio marchio, M&M’s® Crispy per presenza di OGM (Organismo Geneticamente Modificato) in uno degli ingredienti presenti in un lotto specifico, venduto in confezioni da 170 grammi con i numeri di lotto 125G1HAG03 e 125G2HAG03 e scadenza al 23/01/2022 (EAN 5000159416177). Il secondo richiamo riguarda alcuni lotti dia marchio ...

