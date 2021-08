Musica: è morto il tenore di origini casertane Carlo Bini (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFirenze – E’ morto il tenore Carlo Bini, 84 anni: originario della Campania (di Carletto Bifone a Santa Maria Capua Vetere), da anni viveva in Toscana, nel comune di Monsummano Terme. Cordoglio per la scomparsa dell’artista è stato espresso dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Una notizia – ha detto Giani – che mi riempie di tristezza. Sono davvero addolorato nel trasmettere il mio cordoglio e partecipazione alla famiglia. Le sue interpretazioni in opere del melodramma tra le più famose sono memorabili. Come quella nella Lucia di Lamermoor, dove fu chiamato a sostituire il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFirenze – E’il, 84 anni: originario della Campania (di Carletto Bifone a Santa Maria Capua Vetere), da anni viveva in Toscana, nel comune di Monsummano Terme. Cordoglio per la scomparsa dell’artista è stato espresso dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Una notizia – ha detto Giani – che mi riempie di tristezza. Sono davvero addolorato nel trasmettere il mio cordoglio e partecipazione alla famiglia. Le sue interpretazioni in opere del melodramma tra le più famose sono memorabili. Come quella nella Lucia di Lamermoor, dove fu chiamato a sostituire il ...

