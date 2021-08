La sua foto divenne ritratto disperazione ristoratori, Camilla: “Green pass? Qui entra chiunque’ (Di venerdì 6 agosto 2021) “Io farò entrare chiunque, sia con che senza Green pass. D’altronde non siamo certo noi ristoratori a dover fare discriminazioni”. Camilla, proprietaria del Bistrot della Pasticciona, a Ostia, commenta così all’Adnkronos l’obbligo in vigore da oggi per i ristoratori di permettere l’ingresso nel proprio locale esclusivamente a chi è munito di passaporto sanitario. La sua foto accovacciata nella cucina del suo locale aperto da poco e costretto a chiudere in pieno lockdown divenne il ritratto della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) “Io faròre chiunque, sia con che senza. D’altronde non siamo certo noia dover fare discriminazioni”., proprietaria del Bistrot della Pasticciona, a Ostia, commenta così all’Adnkronos l’obbligo in vigore da oggi per idi permettere l’ingresso nel proprio locale esclusivamente a chi è munito diaporto sanitario. La suaaccovacciata nella cucina del suo locale aperto da poco e costretto a chiudere in pieno lockdownildella ...

