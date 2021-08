Italia nella morsa di una grossa fiammata africana: arriva la settimana più calda dell'estate (Di venerdì 6 agosto 2021) L'alta pressione africana nel corso della prossima settimana tornerà protagonista sulla nostra Penisola, in particolar al Sud e sulle Isole maggiori" " lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) L'alta pressionenel corsoa prossimatornerà protagonista sulla nostra Penisola, in particolar al Sud e sulle Isole maggiori" " lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - Agenzia_Ansa : FLASH | Dopo Massimo Stano, è oro Italia anche nella prova femminile dei 20 km di marcia. Lo ha vinto una pugliese… - Eurosport_IT : BUONGIORNO AD ALTA VELOCITÀ ??????? Record italiano e finale nella staffetta 4x100 per l'Italia! Patta, Jacobs, Des… - mercipourlefeu : RT @Eurosport_IT: ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ???????????… - shadesofamnesia : RT @Eurosport_IT: ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ???????????… -