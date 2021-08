Incidente sul lavoro a Parma, operaio muore schiacciato in un cantiere dell’autostrada A15 (Di venerdì 6 agosto 2021) . Un operaio di un’azienda del settore edile del Modenese è morto nella serata di ieri in provincia di Parma su un cantiere per la realizzazione della “Tibre”, l’infrastruttura che collegherà l’A15 con l’Autobrennero. L’uomo, di 53 anni, è stato schiacciato da un mezzo controva una macchina asfaltatrice. Un operaio è morto in un Incidente sul lavoro in un cantiere dell’autostrada A15, a Parma. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, mercoledì 4 agosto. La vittima aveva cinquantatré anni: residente in provincia di ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 6 agosto 2021) . Undi un’azienda del settore edile del Modenese è morto nella serata di ieri in provincia disu unper la realizzazione della “Tibre”, l’infrastruttura che collegherà l’A15 con l’Autobrennero. L’uomo, di 53 anni, è statoda un mezzo controva una macchina asfaltatrice. Unè morto in unsulin unA15, a. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, mercoledì 4 agosto. La vittima aveva cinquantatré anni: residente in provincia di ...

