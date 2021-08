Il governo di Raisi

(Di venerdì 6 agosto 2021) Checkpoint e blocchi stradali, treni sospesi e i cinque aeroporti più vicini a Teheran chiusi. Ieri la cerimonia d’insediamento del nuovo presidente conservatore Ebrahimsi è svolta in una capitale blindata. Il leader iraniano ha due settimane per presentare al Parlamento la lista dei suoi ministri, ma i tempi questa volta saranno rapidi: la Guida suprema, Ali Khamenei, ha lanciato un appello per una transizione veloce, il Parlamento e il– adesso entrambi dominati dai conservatori – andranno d’amore e d’accordo, e ci sono le emergenze, dagli ospedali al collasso all’inflazione, dai blackout continui alle proteste nelle regioni di sud-ovest ...

Ultime Notizie dalla rete : governo Raisi

ha chiesto la revoca delle sanzioni contro l'Iran e ha chiarito che il suoaccoglierà con favore qualsiasi piano diplomatico che rafforzi questo processo. Tra l'altro, ha ricordato che ...dovrà 'affrontare molteplici sfide a causa dell'elevato numero di problemi', si legge in un ... Il quotidiano ultraconservatore Javan ha esortato il nuovoad 'attuare piani specifici per ...L’Iran, ha detto Raisi nel discorso pronunciato per il giuramento, “sostiene qualsiasi mossa per revocare le sanzioni americane, ma non si piegherà alle pressioni”. Raisi, che ha vinto le elezioni del ...In una fase di tensioni con la comunità internazionale per lo stallo nei negoziati sul nucleare, ieri il religioso conservatore Ebrahim Raisi ha giurato come nuovo presidente dell'Iran. "Le sanzioni c ...