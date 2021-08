Grumo Appula | arrestati assessore comunale e costruttore edile Accusa | estorsione nei confronti di un imprenditore orrnditore

(Di venerdì 6 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Modugno, unitamente a quelli del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale CC di Bari e della Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Bari hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di/concussione,L.N. 30enne,presso il comune die P.V. 34enne, ingegnere e. Le indagini hanno avuto origine dal danneggiamento mediante incendio di un veicolo in uso ad una società incaricata della raccolta di rifiuti nel ...

tizianacairati : RT @repubblica: Tangenti, arrestato assessore di Grumo Appula: sorpreso mentre intascava 5mila euro - tigelzak : @caroliarita @ROBZIK Sono un po' in fissa con Grumo Appula, prima o poi ci passerò... Si vede in alcuni film di Rubini?? - TeleAppula : Estorsione a imprenditore, arrestato #assessore a #Grumo Appula (BA) #6agosto - Marilenapas : RT @repubblica: Tangenti, arrestato assessore di Grumo Appula: sorpreso mentre intascava 5mila euro - Adry468 : @repubblica Tranne i cittadini di Grumo Appula nessuno conosce a quale forza politica appartiene neanche il giornal… -

