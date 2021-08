Green Pass, Confindustria Alberghi: Bene esenzione per clienti hotel (Di venerdì 6 agosto 2021) “Molto importante il chiarimento che arriva dalla cabina di regia del governo in merito alla ristorazione per gli alloggiati. Fin dalla pubblicazione del provvedimento abbiamo richiesto al governo un chiarimento in merito, considerate le difficoltà delle famiglie, soprattutto rispetto ai più piccoli che non in tutte le regioni avevano avuto possibilità di procedere alla vaccinazione in tempo utile”. E’ quanto si legge in una nota di Confindustria Alberghi. “Una soluzione – spiega – quella evidenziata dal governo, che conferma la sicurezza delle strutture Alberghiere, nelle quali in tutti questi mesi c’è stata una gestione attenta ed ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 agosto 2021) “Molto importante il chiarimento che arriva dalla cabina di regia del governo in merito alla ristorazione per gli alloggiati. Fin dalla pubblicazione del provvedimento abbiamo richiesto al governo un chiarimento in merito, considerate le difficoltà delle famiglie, soprattutto rispetto ai più piccoli che non in tutte le regioni avevano avuto possibilità di procedere alla vaccinazione in tempo utile”. E’ quanto si legge in una nota di. “Una soluzione – spiega – quella evidenziata dal governo, che conferma la sicurezza delle struttureere, nelle quali in tutti questi mesi c’è stata una gestione attenta ed ...

