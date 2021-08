Energia, l’idrogeno è il futuro del trasporto di molecole (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – L’Europa punta sull’idrogeno verde. “Si tratta di una soluzione identificata dalla Commissione europea all’interno della strategia Ue che prevede già al 2024 l’introduzione di 6 gigawatt di elettrolizzatori nel mercato europeo e, al 2030, 80 gigawatt di ulteriore capacità di produzione di idrogeno tramite elettrolisi di cui 40 per il mercato estero”. A fare il punto sullo stato dell’arte dell’Energia del futuro è il fisico Luigi Crema, direttore del Centro per l’Energia sostenibile presso la Fondazione Bruno Kessler e vicepresidente H2IT – Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – L’Europa punta sulverde. “Si tratta di una soluzione identificata dalla Commissione europea all’interno della strategia Ue che prevede già al 2024 l’introduzione di 6 gigawatt di elettrolizzatori nel mercato europeo e, al 2030, 80 gigawatt di ulteriore capacità di produzione di idrogeno tramite elettrolisi di cui 40 per il mercato estero”. A fare il punto sullo stato dell’arte dell’delè il fisico Luigi Crema, direttore del Centro per l’sostenibile presso la Fondazione Bruno Kessler e vicepresidente H2IT – Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile. ...

