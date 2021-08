Due persone sono morte in un incendio boschivo in Calabria (Di venerdì 6 agosto 2021) Due persone sono morte a causa di uno degli incendi boschivi in corso in Calabria. È successo vicino a San Lorenzo, un comune di 2.500 abitanti in provincia di Reggio Calabria. Erano una donna e un uomo, zia e nipote, Leggi su ilpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Duea causa di uno degli incendi boschivi in corso in. È successo vicino a San Lorenzo, un comune di 2.500 abitanti in provincia di Reggio. Erano una donna e un uomo, zia e nipote,

Advertising

matteosalvinimi : Ci sono due Ong straniere, la Ocean Viking e la Sea Watch 3, che si trovano in acque straniere e con a bordo circa… - Agenzia_Ansa : Accoltella 10 persone su un treno di pendolari a Tokyo, arrestato. Due dei feriti sono in gravi condizioni. Non ci… - emergenzavvf : #Pescara, #incendio alla Pineta Dannunziana, dalle 14:30 #vigilidelfuoco al lavoro con 5 squadre, 2 elicotteri e un… - reinminnies : @D0VAHKlIN Uno, usare etichetta è omofobo, sono orientamenti sessuali non etichette. Due, mi invalidi perché fai bi… - louisxluv : RT @diningtableee: ci sono due tipi di persone -