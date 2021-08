Cyberbullismo in aumento nei minori di 9 anni | i dati

(Di venerdì 6 agosto 2021) La polizia postale aggiorna i numeri sultra giovanissimi: allarmante crescita soprattutto nella fascia under 9 Non arrivano buone notizie dal rapporto 2020 sulstilato dalla polizia postale: idiffusi nel corso dell’incontro del Moige “Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale” lanciano nuovi allarmi sulla diffusione del pericoloso fenomeno tra i giovanissimi. Risultano quasi raddoppiati, infatti, i casi con vittima un minore di 9: secondo quanto riportato da Tgcom24, si è passati dalle 28 segnalazioni del 2019, alle 52 del 2020. Un incremento senz’altro influenzato ...

La pedopornografia online è un fenomeno in continua crescita dal 2019. Il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della Polizia postale ha registrato un aumento del 232% dei casi ...