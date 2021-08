Che fine ha fatto Sara? Chi ha ucciso la sorella di Alex: tutta la verità (Di venerdì 6 agosto 2021) Vi avevamo parlato in un altro articolo della prima stagione di Che fine ha fatto Sara, la serie Netflix molto apprezzata in questa primavera. La seconda stagione è arrivata in piattaforma con otto nuovi episodi e tante risposte da dare. Ma quando sembrava che si fosse arrivati al capitolo finale, con la risoluzione del giallo legato alla morte di Sara, tutto è cambiato. Si pensava infatti che fosse stata Marifer a uccidere Sara, la ragazza aveva infatti tagliato le cime del paracadute usato dalla sorella di Alex, ed era più che convinta di essere la causa di tutto il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 agosto 2021) Vi avevamo parlato in un altro articolo della prima stagione di Cheha, la serie Netflix molto apprezzata in questa primavera. La seconda stagione è arrivata in piattaforma con otto nuovi episodi e tante risposte da dare. Ma quando sembrava che si fosse arrivati al capitolo finale, con la risoluzione del giallo legato alla morte di, tutto è cambiato. Si pensava infatti che fosse stata Marifer a uccidere, la ragazza aveva infatti tagliato le cime del paracadute usato dalladi, ed era più che convinta di essere la causa di tutto il ...

