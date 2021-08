Can Yaman è scomparso dai social: ecco tutti i dettagli (Di venerdì 6 agosto 2021) Da giorni, l’attore turco non condivide più nulla sul suo profilo Instagram, come aveva iniziato a fare già da qualche tempo Can Yaman è scomparso dai social. L’attore turco da giorni oramai non condivide foto e video sul suo profilo Instagram e anche su tutti i suoi canali social è calato il silenzio. A differenza di tempo fa, questo silenzio virtuale suona strano dato che l’attore turco aveva iniziato a rendere partecipi i suoi followers di ogni aspetto della sua vita: da quello lavorativo a quello sentimentale. Nonostante la sua voglia di riservatezza, Can Yaman ha sempre postato ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Da giorni, l’attore turco non condivide più nulla sul suo profilo Instagram, come aveva iniziato a fare già da qualche tempo Candai. L’attore turco da giorni oramai non condivide foto e video sul suo profilo Instagram e anche sui suoi canaliè calato il silenzio. A differenza di tempo fa, questo silenzio virtuale suona strano dato che l’attore turco aveva iniziato a rendere partecipi i suoi followers di ogni aspetto della sua vita: da quello lavorativo a quello sentimentale. Nonostante la sua voglia di riservatezza, Canha sempre postato ...

