Calciomercato – Dalla Spagna | “Anche il Chelsea su Messi”

Advertising

DiMarzio : #Atalanta | Sempre più vicino l'arrivo di #Demiral dalla #Juventus - DiMarzio : #Atalanta | Ufficiale il riscatto di #Romero dalla #Juventus - DiMarzio : #Atalanta | Ufficiale l'acquisto di #Demiral dalla #Juventus: la formula dell'operazione - OnorioFerraro : L'#Inter guarda al sostituto di #Lukaku, con il #Chelsea pronto a chiudere per l'attaccante belga e con i nerazzurr… - NplPoseidone : RT @_damefutbol: La #Salernitana dopo #Bonazzoli chiude anche per #Caprari. Altro acquisto importante sempre dalla #Sampdoria. #Calciomerca… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Dalla

Sky Sport

Juventus, offerta da 40 milioni per il pilastro dell'Inter: l'indiscrezione che rimbalzaSpagna è una bomba. Che l' Inter non stia vivendo una situazione finanziaria rosea ( per ...Il trequartista non c'è, è fuorilista. Del resto, aveva già comunicato al club bergamasco la volontà di andare via in questa finestra di. " Ilicic ha manifestato la voglia di ...Lacazette è l’ultimo nome per il dopo Lukaku. Con il belga sempre più vicino al Chelsea, Marotta deve studiare in fretta un piano B. L’amministratore delegato sta ancora provando a convincere Zhang a ...Serie A: Demiral in prestito alla Juventus, braccio di ferro Atalanta-Milan per Ilicic, Kouamè saluta la Fiorentina ...