Venezia, domani le visite mediche di un difensore della Serie A (Di giovedì 5 agosto 2021) Gianluca Di Marzio ha postato un tweet che farà contenti i tifosi del Venezia: dal Milan arriva Mattia Caldara. #Caldara al @VeneziaFC IT: visite domani https://t.co/0EXiktkl1W— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 5, 2021 Il difensore avrà domani le visite mediche.La squadra veneta sarà una sfida interessante per il classe 1994 in quanto potrà aumentare il proprio minutaggio nel tentativo di far vedere le sue capacità.Dopo il prestito all’Atalanta, dove aveva collezionato solo 9 presenze, la nuova esperienza di Caldara sarà il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Gianluca Di Marzio ha postato un tweet che farà contenti i tifosi del: dal Milan arriva Mattia Caldara. #Caldara al @FC IT:https://t.co/0EXiktkl1W— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 5, 2021 Ilavràle.La squadra veneta sarà una sfida interessante per il classe 1994 in quanto potrà aumentare il proprio minutaggio nel tentativo di far vedere le sue capacità.Dopo il prestito all’Atalanta, dove aveva collezionato solo 9 presenze, la nuova esperienza di Caldara sarà il ...

