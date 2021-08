Quella reale (23-25%) misura il fallimento del mercato (Di giovedì 5 agosto 2021) L’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), l’organismo terzo di valutazione (validazione) del quadro macroeconomico del Documento di Economia e Finanza del governo, il 3 agosto ha presentato la “Nota sulla congiuntura di agosto 2021”. Il Governo e gran parte dell’opinione pubblica ha sottolineato che la crescita del PIL sarebbe prossima al 6%. Ovviamente un risultato importante, ma sopravvalutato. Dopo il crollo del PIL pari al 9% nel 2020, la crescita del 6% per il 2021 è una frazione di Quella che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 5 agosto 2021) L’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), l’organismo terzo di valutazione (validazione) del quadro macroeconomico del Documento di Economia e Finanza del governo, il 3 agosto ha presentato la “Nota sulla congiuntura di agosto 2021”. Il Governo e gran parte dell’opinione pubblica ha sottolineato che la crescita del PIL sarebbe prossima al 6%. Ovviamente un risultato importante, ma sopravvalutato. Dopo il crollo del PIL pari al 9% nel 2020, la crescita del 6% per il 2021 è una frazione diche … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

il_pucciarelli : C'era quella battuta bellissima di Benigni: «A me piace da morire il lavoro, passerei le giornate a vedere gli altr… - GuidoAnzuoni : @claudeger55 Io le ho evidenziate in tempo reale le dichiarazioni anticostituzionali e autoritarie di @matteoricci… - trescogli : Faceva parte di quella categoria di libri definita 'pseudobiblium', ossia un libro immaginario citato come vero in… - gandvadi : infondo queste opinioni sono solo, appunto, opinioni. la vita reale è quella che ti consente di andare avanti perch… - TenebraeEt : @maximum855 @cris_cersei @CacciaDominioni È vero. Sono migliori. Ho girato x lavoro mezza Europa occidentale e orie… -