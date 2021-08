"Perché è giusto sospendere lo stipendio ai docenti non vaccinati". In Onda, la lezione del prof. Galimberti | Video (Di giovedì 5 agosto 2021) La decisione presa dal governo di sospendere lo stipendio ai docenti che non hanno il Green pass è piaciuta molto al filosofo Umberto Galimberti, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7. "E' una misura ottima - ha detto in collegamento con la trasmissione -. Altrimenti un 10-15% degli insegnanti non si sarebbe mai vaccinato". Secondo l'esperto, si tratta di un provvedimento importante se si considera la responsabilità che gli insegnanti hanno, "quella di poter essere degli untori a loro volta". "Una soluzione ottima", ha continuato Galimberti, visto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) La decisione presa dal governo diloaiche non hanno il Green pass è piaciuta molto al filosofo Umberto, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a Insu La7. "E' una misura ottima - ha detto in collegamento con la trasmissione -. Altrimenti un 10-15% degli insegnanti non si sarebbe mai vaccinato". Secondo l'esperto, si tratta di un provvedimento importante se si considera la responsabilità che gli insegnanti hanno, "quella di poter essere degli untori a loro volta". "Una soluzione ottima", ha continuato, visto che ...

