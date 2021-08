Pd, ora gongola la segreteria provinciale: “I fatti ci hanno dato ragione, smentite le ‘presunte’ vittime” (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiEsulta la segreteria provinciale del Pd sannita che commenta le decisioni (leggi qui) assunte dalla Commissione di Garanzia Nazionale con una nota stampa dal titolo eloquente: “C’era un giudice farlocco a Napoli, c’è il giudice a Roma”. “Facendo seguito alla propria Deliberazione n. 16 del 22.07.2021, – inizia la nota – la Commissione Nazionale di Garanzia, con atto del 27/07/2021, trasmesso alla segreteria Nazionale in data 28/07, ha confermato la «decadenza di Rossano Insogna dalla carica di Presidente e componente dell’Assemblea provinciale del PD di Benevento, così come da qualsiasi altra ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiEsulta ladel Pd sannita che commenta le decisioni (leggi qui) assunte dalla Commissione di Garanzia Nazionale con una nota stampa dal titolo eloquente: “C’era un giudice farlocco a Napoli, c’è il giudice a Roma”. “Facendo seguito alla propria Deliberazione n. 16 del 22.07.2021, – inizia la nota – la Commissione Nazionale di Garanzia, con atto del 27/07/2021, trasmesso allaNazionale in data 28/07, ha confermato la «decadenza di Rossano Insogna dalla carica di Presidente e componente dell’Assembleadel PD di Benevento, così come da qualsiasi altra ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pd, ora gongola la segreteria provinciale: 'I fatti ci hanno dato ragione, smentite le 'presunte' vittime' **… - SchiranoAnna : @Ma_ri_mm Sta bene sta bene quell altro non ti preoccupare chi ha preso la merda è fra lui ci mette la sua per inn… - SchiranoAnna : @rattadiFMO Ma secondo me ora basta scusarsi perché se è per questa cosa che hanno litigato anche meno anche meno… -