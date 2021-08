Ondata di caldo estremo per Domenica | si rischiano anche 45 gradi

Advertising

RaiNews : Il Paese è alle prese con un'ondata di caldo senza precedenti, che complica il lavoro delle squadre di pompieri cos… - fanpage : La Grecia sta bruciando - Marty_Loca80 : Lei è Hala, una bambina siriana di 9 anni 3 anni fa,è stata sfollata dal villaggio nel sud di Idlib ai campi profu… - CosenzaChannel : #Pioggia al nord nel weekend 7 e 8 agosto prima della nuova ondata di caldo africano che investirà l'Italia. Ecco l… - PatriziaOrlan11 : RT @P_M_1960: Grecia, infuriano gli incendi. Almeno 150 case sono state distrutte da un violento incendio che ha circondato un monastero e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ondata caldo

3bmeteo

Ma nel weekend il tempo peggiorerà nuovamente, prima di un'ennesimadiafricano. Il tempo nel weekend Per gli esperti, sabato 7 agosto l'Italia sarà ancora una volta spaccata in due: "Un ...Read More Meteo Meteo: pioggia al Nord nel weekend, poi tornaafricano 5 Agosto 2021 Pioggia al nord nel weekend 7 e 8 agosto prima della nuovadiafricano che investirà l'Italia. ...Ondata di CALDO ESTREMO da Domenica: si rischiano picchi di 45 gradi sulla nostra penisola. Ma ci saranno temporali in agguato.Scatta da domani l'obbligo del Green Pass per chi vuole sedersi al chiuso nel locali. Il certificato, che attesta almeno una dose di vaccinazione anti Covid, diventerà il lasciapassare anche per manif ...