Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “Arriveranno giorni in cui me la giocherò ancora per l’oro | sono sicuro”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Soddisfazione e ambizione: questi sentimenti albergano nell’animo di. L’azzurro ha colto una nuova impresa nelle Olimpiadi di Tokyo. Dopo l’argento in piscina negli 800 stile libero, il campione carpigiano ha colto un bronzo incredibile nella 10 km in acque libere, diventando nei fatti il primo italiano (uomo) a conquistare una medaglia a Cinque Cerchi in questa specialità. Un risultato incredibile se si tiene conto dell’avvicinamento ai Giochi: la mononucleosi a un mese dall’inizio della rassegna olimpica e il mondo che improvvisamente è cambiato. Non si è mai perso d’animo Greg e con grande forza di volontà e classe si è spinto a ...