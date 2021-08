L’inutile denuncia contro i ristoratori che chiedono il Green pass «perché non sono pubblici ufficiali»: così si rischia anche la multa (Di giovedì 5 agosto 2021) Minacciare e colpire i ristoratori che rispettano le regole attraverso una denuncia. Questa è la nuova moda di chi si oppone al Green pass. Secondo i contestatori della certificazione e del suo utilizzo, il gestore di un locale commerciale non dovrebbe richiedere al cittadino un documento che attesti la certificazione vaccinale contro la Covid19. Il motivo? Non avrebbe il requisito di pubblico ufficiale, necessario per richiedere le generalità di un cittadino. I reati contestati? Abuso d’ufficio, sostituzione di persona, violenza privata e violazione della privacy. Spieghiamo perché ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) Minacciare e colpire iche rispettano le regole attraverso una. Questa è la nuova moda di chi si oppone al. Secondo i contestatori della certificazione e del suo utilizzo, il gestore di un locale commerciale non dovrebbe richiedere al cittadino un documento che attesti la certificazione vaccinalela Covid19. Il motivo? Non avrebbe il requisito di pubblico ufficiale, necessario per richiedere le generalità di un cittadino. I reati contestati? Abuso d’ufficio, sostituzione di persona, violenza privata e violazione della privacy. Spieghiamo...

