Le regioni che rischiano di tornare in giallo ad agosto: le ultime (Di giovedì 5 agosto 2021) Ci sono alcune regioni che potrebbero tornare a stazionare in zona gialla a partire da dopo Ferragosto, quando un nuovo monitoraggio indurrà il Governo a prendere eventuali nuove decisioni per arginare i rischi di una nuova ondata di Coronavirus. Solo prime indicazioni per ora ma ci sarebbero almeno 3 regioni che quasi certamente sono pronte a tornare in zona gialla. Si tratta di Lazio, Sicilia, Sardegna e forse Veneto, regioni che nelle ultime settimane hanno fatto registrare un aumento dei numeri dei nuovi contagi da Coronavirus. Per queste regioni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 agosto 2021) Ci sono alcuneche potrebberoa stazionare in zona gialla a partire da dopo Ferr, quando un nuovo monitoraggio indurrà il Governo a prendere eventuali nuove decisioni per arginare i rischi di una nuova ondata di Coronavirus. Solo prime indicazioni per ora ma ci sarebbero almeno 3che quasi certamente sono pronte ain zona gialla. Si tratta di Lazio, Sicilia, Sardegna e forse Veneto,che nellesettimane hanno fatto registrare un aumento dei numeri dei nuovi contagi da Coronavirus. Per queste...

