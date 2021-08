Highlights e gol Bologna-Liverpool | amichevole 2021 VIDEO

(Di giovedì 5 agosto 2021) Glie le azioni salienti di una delle amichevoli più attese. Ilperde contro ilnella doppiadi lusso in Francia che ha arricchito il precampionato degli uomini di Mihajlovic che hanno già affrontato il Borussia Dortmund. La prima partita termina 2-0 con le reti di Jota (6?) e Mane (12?). Ma ilregge e non capitola. La secondadelle 18:00 invece si chiude sul parziale di misura: la rete al 14? è di Minamino. SportFace.

Amichevole di lusso per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che affronta il Liverpool di Jurgen Klopp: risultato in diretta, gol e highlights del match