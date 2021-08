Green pass, Governo approva obbligo per scuola e trasporti (Di giovedì 5 agosto 2021) - Via libera dal Consiglio dei ministri ha dato al decreto che disciplina il Green pass. Il provvedimento disciplina l'utilizzo del certificato verde per scuola e trasporti. Pe quanto riguarda la ... Leggi su avellinotoday (Di giovedì 5 agosto 2021) - Via libera dal Consiglio dei ministri ha dato al decreto che disciplina il. Il provvedimento disciplina l'utilizzo del certificato verde per. Pe quanto riguarda la ...

Advertising

borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : Se la maggioranza procederà su una strada contraria a costituzione e trattati non rimane che il ricorso all'impugna… - TenebraeEt : RT @italiarialzat: Salvini ,Game Over !! Sei di una grande dialettica e furbizia ,lecchino di Draghi ,senza carattere ,un vero comunista !!… - Novaluxor : RT @armandosiri: ??Green Pass Scuola e Trasporti. NO, io NON lo approvo! Non esistono ragioni logiche, scientifiche, razionali, urgenti e… -