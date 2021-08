Green Pass, come ottenere il codice se non arriva l’sms (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo la prima e la seconda dose del vaccino i cittadini dovrebbero ricevere un avviso contenente il codice per scaricare il Green Pass: se questo non avviene nei tempi previsti è possibile recuperare il codice autonomamente. Vediamo come fare. Credit: Amir Levy/Getty ImagesL’obbligo del Green Pass è ormai scattato ma sono ancora tanti i cittadini a non aver ricevuto il cosiddetto Authcode dopo la prima o la seconda dose del vaccino anti Covid. Il codice, che viene inviato dal ministero della Salute tramite sms o via mail, permette di scaricare la ... Leggi su ck12 (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo la prima e la seconda dose del vaccino i cittadini dovrebbero ricevere un avviso contenente ilper scaricare il: se questo non avviene nei tempi previsti è possibile recuperare ilautonomamente. Vediamofare. Credit: Amir Levy/Getty ImagesL’obbligo delè ormai scattato ma sono ancora tanti i cittadini a non aver ricevuto il cosiddetto Authcode dopo la prima o la seconda dose del vaccino anti Covid. Il, che viene inviato dal ministero della Salute tramite sms o via mail, permette di scaricare la ...

