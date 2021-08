Fastweb, crescita senza fine: aumentano ricavi e clienti fisso e mobileHDblog.it (Di giovedì 5 agosto 2021) É il 32° trimestre consecutivo di crescita per l’operatore.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 5 agosto 2021) É il 32° trimestre consecutivo diper l’operatore.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

moneypuntoit : ?? Fastweb, semestre in crescita. I ricavi salgono a €1,1 miliardi ?? - Asgard_Hydra : Fastweb, crescita senza fine: aumentano ricavi e clienti fisso e mobile - - rdellavedova : RT @FASTWEB: Anche nel secondo trimestre dell'anno continuiamo a crescere in termini di clienti, fatturato e margini, consolidando il nostr… - HDblog : Fastweb, crescita senza fine: aumentano ricavi e clienti fisso e mobile - FASTWEB : Anche nel secondo trimestre dell'anno continuiamo a crescere in termini di clienti, fatturato e margini, consolidan… -