Escalation in Afghanistan | forze governo contrattaccano a Lashkar Gah Talebani avanzano

giornaleradiofm : Approfondimenti: Afghanistan: Ue chiede cessate il fuoco urgente: (ANSA) - BRUXELLES, 05 AGO - L'Unione europea 'ch… - aidanardi : Intanto che il resto del mondo pensa al COVID questi bastardi chi li ferma ? #talebani - andreastoolbox : Afghanistan. Escalation talebana, ribelli avanzano a Sud controllando già 9 distretti su 10 - Rai News… - giusi_marras : RT @SaveChildrenIT: #Afghanistan: 80 mila minori sfollati in due mesi a causa dell'escalation di violenza nel Paese. ???? - GianniLini : RT @SaveChildrenIT: #Afghanistan: 80 mila minori sfollati in due mesi a causa dell'escalation di violenza nel Paese. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Escalation Afghanistan

- Sempre più drammatica e complicata la situazione indove i talebani hanno intensificato l'offensiva militare da quando il presidente Usa Joe Biden ha confermato il ritiro delle truppe ...Bruxelles, 05 ago 13:30 - L'Unione europea condanna la significativadi violenza in tutto l', causata dall'intensificarsi degli attacchi dei...L'Unione europea "chiede un cessate il fuoco urgente, totale e permanente per dare una possibilità alla pace" in Afghanistan e condanna la forte escalation di violenza in tutto il Paese causata dall'i ...L’attacco nel Mare dell’Oman contro la petroliera Mercer Street, mentre Raisi diventa nuovo presidente dell'Iran, apre stagione di tensione ...