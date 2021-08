Clamoroso Messi | è ufficiale l' addio al Barcellona

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Clamoroso, ma vero: Leo Messi lascia il Barcellona dopo 21 anni! ? - Gazzetta_it : Terremoto a Barcellona: #Messi, stop al rinnovo. #Tebas sotto accusa - tuttosport : Clamoroso #Messi: non rinnova con il #Barcellona, è ufficiale ?? - martyisnt96 : RT @tuttosport: Clamoroso #Messi: non rinnova con il #Barcellona, è ufficiale ?? - StanisLaRochele : Oscurata la notizia del mancato rinnovo di messi con il Barcellona. Cosa sta succedendo oggi? Clamoroso! -

Il comunicato del Barcellona: "non rinnoverà" Il Barcellona ha rilasciato un comunicato ufficiale per annunciare la rottura con Leo. "Pur avendo raggiunto un accordo tra il Barcellona e ...Ha delquanto sta succedendo in Spagna nelle ultime ore. Il rinnovo di Lionelcol Barcellona, che fino a poche ore fa era stato dato ormai per fatto, subisce undietrofront. E il ...Lionel Messi e il Barcellona si dicono addio. Il clamoroso annuncio ufficiale arriva direttamente dal club blaugrana, che in un comunicato annuncia l'addio della Pulga "a causa di ostacoli economici e ...Dopo una vita in blaugrana Lionel Messi non proseguirà la carriera al Barcellona ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021 Lionel Messi ...