Calciomercato Juventus, ancora più vicino un clamoroso ritorno (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Calciomercato della Juventus è ancora in fase di stallo. Nell’attesa di sbloccare la trattativa per Locatelli, la Juve sta sondando le alternative. Il nome più caldo sarebbe quello di Miralem Pjanic. Come riporta Mundo Deportivo infatti, l’esclusione del bosniaco nell’amichevole di ieri contro il Salisburgo, è un segnale in più dell’ormai vicino addio del giocatore ex Juve. La prima scelta di Cherubini rimane ovviamente Manuel Locatelli del Sassuolo, ma ancora non c’è accordo sulle cifre pur avendo già il sì del giocatore. Pjanic dunque, rimane l’alternativa più plausibile, con Allegri che ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Ildellain fase di stallo. Nell’attesa di sbloccare la trattativa per Locatelli, la Juve sta sondando le alternative. Il nome più caldo sarebbe quello di Miralem Pjanic. Come riporta Mundo Deportivo infatti, l’esclusione del bosniaco nell’amichevole di ieri contro il Salisburgo, è un segnale in più dell’ormaiaddio del giocatore ex Juve. La prima scelta di Cherubini rimane ovviamente Manuel Locatelli del Sassuolo, manon c’è accordo sulle cifre pur avendo già il sì del giocatore. Pjanic dunque, rimane l’alternativa più plausibile, con Allegri che ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il @FCBayern ha chiesto alla @juventusfc #Danilo: la risposta della Juve e la situazione - Gazzetta_it : Juve, ecco Kaio Jorge. Un po' Firmino, un po' Lautaro: l’attaccante completo per i bianconeri - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, Kaio Jorge atteso in Italia per domani - 1bbyWHU : RT @GiovaAlbanese: #Milenkovic è un po' più di un'idea di #calciomercato per la #Juventus. Ma deve trasformarsi in opportunità, un po' come… - dicosmomarco12 : @lapoelkann_ Invece di scrivere minchiate compare un centrocampista che siamo nella merda #AgnelliOut #Juventus #Calciomercato -