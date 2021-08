Bluexperience | il salone della mobilità sostenibile slitta al 2022

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A Napoli è tutto pronto per la prima edizione di, ilin programma a settembre (10-12) alla Mostra d’Oltremare, eppure gli organizzatori hanno deciso di posticipare l’evento al: “Il green pass, le limitazioni di accesso del pubblico, le difficoltà degli spostamenti da regione a regione che potrebbero delinearsi dopo le vacanze estive, sono fattori che mettono seriamente a rischio ogni sforzo compiuto per portare a Napoli i maggiori player internazionali...

Il Denaro

