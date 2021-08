William e Kate, gli auguri a Meghan Markle (che resta la «duchessa di Sussex») (Di mercoledì 4 agosto 2021) «Auguriamo un felice quarantesimo compleanno alla duchessa di Sussex». Semplice, chiaro, le malelingue dicono già «ridotto all’osso»: è il pensiero social firmato da William d’Inghilterra e Kate Middleton, indirizzato a Meghan Markle. I Cambridge, che sono stati i primi a postare su Instagram una dedica, hanno scelto come sfondo una foto dell’ex attrice americana durante il viaggio istituzionale in Oceania. https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1422830971003473922 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 agosto 2021) «Auguriamo un felice quarantesimo compleanno alla duchessa di Sussex». Semplice, chiaro, le malelingue dicono già «ridotto all’osso»: è il pensiero social firmato da William d’Inghilterra e Kate Middleton, indirizzato a Meghan Markle. I Cambridge, che sono stati i primi a postare su Instagram una dedica, hanno scelto come sfondo una foto dell’ex attrice americana durante il viaggio istituzionale in Oceania. https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1422830971003473922

