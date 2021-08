Telemedicina | sicurezza e blockchain | la sanità del futuro nella “ebook series” di Consulcesi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Così come nello sport, in cui l'Italia sta eccellendo alle Olimpiadi, la più grande sfida in ambito sanitario è rappresentata della, dalla sua implementazione al suo pieno sviluppo nel Servizio Sanitario Nazionale. E, tra i principali provider di formazione sanitaria, schiera una ‘tripletta' diper una formazione da numeri uno, per aiutare medici e operatori sanitari a non farsi cogliere impreparati a questa sfida. A partire dal libro scritto da Ciro Galiano con l'introduzione di Francesco Gabbrielli, direttore del Centro Nazionale per lae Giuseppe Petrella, presidente Commissione ...