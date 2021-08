Ritorno a scuola, i dirigenti scolastici: “Green pass anche per i genitori. Bus turistici da utilizzare per il trasporto studenti” (Di mercoledì 4 agosto 2021) I dirigenti scolastici sono per ovvie ragioni fra i più interessati alle novità relative al Ritorno a scuola di settembre. Sul Green pass hanno espresso parere favorevole ma in realtà come altre volte sottolineato, sarebbe necessario intervenire anche su altri aspetti, come i trasporti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 agosto 2021) Isono per ovvie ragioni fra i più interessati alle novità relative aldi settembre. Sulhanno espresso parere favorevole ma in realtà come altre volte sottolineato, sarebbe necessario interveniresu altri aspetti, come i trasporti. L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : Nell'incontro con il presidente Draghi di questa mattina ho ribadito l'importanza del ritorno a scuola senza discri… - fattoquotidiano : Ritorno a scuola, Azzolina a La7: “L’anno scorso abbiamo creato 40mila classi in più, il governo ora è in colpevole… - petergomezblog : I dubbi di presidi, dirigenti regionali e Anci sul ritorno a scuola: dalle aule ai trasporti, “ad oggi restano le s… - ProDocente : Ritorno a scuola, Fedriga: “Per avere tutti in presenza bisogna arrivare all’80% di riempimento dei mezzi pubblici” - ProDocente : Ritorno a scuola, i dirigenti scolastici: “Green pass anche per i genitori. Bus turistici da utilizzare per il tras… -