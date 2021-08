“Non posso vaccinarmi”: e gli Offspring cacciano il batterista (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago — Pete Parada, batterista del gruppo pop-punk californiano Offspring, ha dichiarato di essere stato estromesso dalla band dopo essersi rifiutato vaccinarsi contro il Covid-19. Decisamente «i ragazzi non stanno bene», per parafrasare una loro vecchia hit: Parada non è un incallito no vax e la sua decisione arriva su consiglio medico. Il musicista soffre della sindrome di Guillain-Barrè, una malattia del sistema nervoso, e «per molte persone come me i rischi del vaccino sono maggiori dei benefici». Gli Offspring cacciano il batterista In un post su Instagram , Parada ha dichiarato: «Siccome non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago — Pete Parada,del gruppo pop-punk californiano, ha dichiarato di essere stato estromesso dalla band dopo essersi rifiutato vaccinarsi contro il Covid-19. Decisamente «i ragazzi non stanno bene», per parafrasare una loro vecchia hit: Parada non è un incallito no vax e la sua decisione arriva su consiglio medico. Il musicista soffre della sindrome di Guillain-Barrè, una malattia del sistema nervoso, e «per molte persone come me i rischi del vaccino sono maggiori dei benefici». GliilIn un post su Instagram , Parada ha dichiarato: «Siccome non ...

borghi_claudio : @andreaponza Non solo leggo gli articoli che posto ma prima di postare sono uso controllare i dati nel dettaglio, c… - matteorenzi : Ho molto da imparare e devo sicuramente ancora studiare, tanto: sono felice di riconoscerlo a differenza di chi pen… - AntoVitiello : #Giroud: “Un onore essere al #Milan, Sheva mi ha dato consigli. Fantastico giocare accanto a #Ibrahimovic, posso ad… - lilith975 : RT @etherea_etherea: Ma se io sono sana Perché non posso entrare ? Voglio denunciare Questo sopruso - danieledv79 : RT @laura_ceruti: Scusi senatore @AndreaMarcucci, deputato @orfini, deputato @emanuelefiano mi rivolgo a voi come quelli che hanno conserva… -